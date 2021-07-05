Синоптик рассказал о погоде в столице на ближайшие дни

Штатный метеоролог телеканала Москва 24 Никита Поповнин рассказал, что в ближайшие дни в столице ожидается комфортная температура. В понедельник будет +25 градусов, что, по его словам, вполне соответствует климатической норме.

"Завтра уже будет на полтора градуса, а то и на два, выше, чем сегодня. И каждый следующий день на этой неделе будет где-то на градус превышать предыдущий", – рассказал синоптик.

Он отметил, что температура воздуха днем в Москве к субботе дойдет до +32. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.