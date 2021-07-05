Оперативный штаб по ликвидации последствий урагана создан в Сочи

Власти Сочи создали оперативный круглосуточный штаб для ликвидации последствий урагана и ливней, которые спровоцировали ряд подтоплений.

"Сегодня, как и прогнозировали синоптики, осадки усилились – дождь шел всю ночь. Последствия вчерашних проливных дождей и шквалистого ветра на курорте ликвидировали более 50 бригад коммунальных и оперативных служб", – сообщил в своем официальном аккаунте в Telegram мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Ранее жителей Сочи попросили быть готовыми к возможной эвакуации. Это потребуется, если выйдут реки из берегов в Адлерском и Хостинском районах, где продолжаются обильные осадки, сообщает пресс-служба администрации города. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.