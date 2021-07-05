В Москве выявлено 6 557 новых случаев коронавируса

В Москве за последние 24 часа зафиксировали 6 557 новых случаев COVID-19. Выздоровел за это время 5 648 человек, сообщает Оперативный штаб.

В Московской области коронавирус за последние сутки подтвердился у 2 651 человека, выписали при этом 1 939 пациентов.

За последние сутки в России подтвердили 24 353 новых случая коронавирусной инфекции в 84 регионах. По данным Оперштаба, без клинических проявлений зафиксировали 3 263 (13,4%) случая.

Всего в России за период пандемии зарегистрировано уже 5 635 294 случая коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Чукотском автономном округе – 0%, в Карачаево-Черкесской Республике – 0,15%, в Республике Северная Осетия – Алания – 0,16%. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.