Москвич закатал QR-код в позолоченную пластину с кристаллами Swarovski

Те, кто уже успел вакцинироваться, активно пользуются полученными QR-кодами. Выделился московский айтишник. Он закатал свой код в позолоченную пластину с кристаллами Swarovski.

По словам мужчины, телефон может в любой момент сесть, бумажный носитель с изображением QR-кода – потеряться, а такой экстравагантный аксессуар с золотом и кристаллами он точно нигде не забудет.

Только за несколько дней создателю украшений поступили десятки заказов на такую же работу. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.