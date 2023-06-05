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Общество

Празднование Дня эколога в столице продлится до конца недели

Празднование Дня эколога в столице продлится до конца недели

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Основной площадкой Дня экологии в столице в этом году стал Москворецкий парк. Организаторы предлагают принять участие в мастер-классах и отправиться в экопутешествие.

День эколога в Москве празднуют до конца недели. Вход на мероприятия свободный. Адреса, расписание и все подробности можно узнать на официальном сайте Мосприроды.

Кто в России больше всего интересуется экологией? И как Москве удается поддерживать статус одного из самых зеленых мегаполисов мира? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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