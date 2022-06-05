Около 20 градусов тепла ожидается в Москве в ближайшие дни. Однако будет немного ветрено, при этом порывы будут холодные.

По словам синоптика, в первой половине следующей недели существенно погода не изменится. Давление будет около нормы, заметных осадков не ожидается.

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