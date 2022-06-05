Пандемия коронавируса в России полностью не отступила – Мурашко

Пандемия коронавируса не отступила до конца. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

По его словам, в России под наблюдением врачей находятся порядка 100 тысяч пациентов с COVID-19. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

