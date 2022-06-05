Осадки ожидаются в Москве вечером воскресенья

В Москве прошел дождь, однако температура существенно не упала. Сегодня в городе +20 градусов. Осадки тем не менее могут еще повториться.

По прогнозам синоптиков, днем москвичей ждет переменная облачность, а вечером могут снова понадобиться зонты. Максимальная температура воздуха в городе составит +22...+23 градуса.

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