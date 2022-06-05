Теплая погода порадовала москвичей в выходные

В первые летние выходные выдались теплыми – москвичи потянулись к воде. В городе заработали бассейны под открытым небом, пляжные зоны и площадки для волейбола.

На Мещерском пруду нашлись даже те, кто рискнул открыть купальный сезон. Однако эксперты предупреждают, что нырять в воду рано. Температура воды сейчас чуть выше десяти градусов.

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