Десятки тысяч россиян не смогли воспользоваться подарочными сертификатами

Несколько десятков тысяч россиян так и не смогли воспользоваться подарочными сертификатами. Сумма замороженных средств достигла десятков миллионов рублей.

Иностранные компании покинули рынок из-за санкций, магазины закрыты. Но возвращать покупателям деньги они не торопятся. Что можно сделать в такой ситуации? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

