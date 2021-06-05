Рассказываем о том, как обстоят дела с коронавирусом в мире

В рубрике "Откройте, ковид!" рассказываем вам о последних новостях в мире борьбы с коронавирусом, открытиях ученых, темпах вакцинации. В общем, самое интересное о самой надоевшей и опасной болезни

В Индии, в округе Дели, решили ослабить ковидные ограничения. С понедельника вернется к работе метро, откроются рынки и торговые центры, но есть нюанс – по четным дням будут открыты одни торговые ряды, по нечетным – другие. Также заработают офисы, но 50 процентов сотрудников должны остаться на удаленке.