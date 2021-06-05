Более 300 военнослужащих Преображенского полка попрощались с Боевым знаменем части

В Александровском саду у "Могилы неизвестного солдата" впервые за два года состоялось торжественное увольнение в запас военнослужащих 154-го Отдельного комендантского Преображенского полка Западного военного округа.

С боевым знаменем части простились более 300 солдат и сержантов, отслуживших срок по призыву. К мемориальному комплексу пришли ветераны Великой Отечественной войны, военной комендатуры Москвы и родители военнослужащих.

Церемония завершилась богослужением и традиционным торжественным маршем.