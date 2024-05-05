05 мая, 21:00Общество
Новости часа: в Москве прошла генеральная репетиция Парада в честь 79-й годовщины Победы
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве прошла генеральная репетиция Парада в честь Дня Победы.
По прогнозам синоптиков все пасхальное воскресенье москвичей сопровождает сильный ветер, к которому периодически подключается дождь и даже град.
Сергей Собянин поздравил всех москвичей с Пасхой, пожелал им, а также их родным и близким крепкого здоровья, благополучия и всего наилучшего.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.