Новости часа: в Москве прошла генеральная репетиция Парада в честь 79-й годовщины Победы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве прошла генеральная репетиция Парада в честь Дня Победы.

По прогнозам синоптиков все пасхальное воскресенье москвичей сопровождает сильный ветер, к которому периодически подключается дождь и даже град.

Сергей Собянин поздравил всех москвичей с Пасхой, пожелал им, а также их родным и близким крепкого здоровья, благополучия и всего наилучшего.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.