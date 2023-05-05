05 мая, 23:45Общество
Новости часа: в Херсонской области ветеранам ВОВ вручены награды СК РФ
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Херсонской области группе ветеранов Великой Отечественной войны вручены награды Следственного комитета РФ, сообщает региональное управление СК.
Температура воздуха в Москве 5 мая оказалась на 8–9 градусов ниже климатической нормы, сообщает центр "Фобос".
Довольствие участников спецоперации на некоторых должностях составляет не менее 200 тысяч рублей в месяц, заявили в Минобороны РФ.