Ряд станций метро в ЦАО закроют на выход 7 и 9 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 мая, 23:45

Общество

Новости часа: в Херсонской области ветеранам ВОВ вручены награды СК РФ

Новости часа: в Херсонской области ветеранам ВОВ вручены награды СК РФ

"Куки внуки": Чай Тао квей

Новости часа: число погибших при обстреле ВСУ Ясиноватой выросло до пяти

Москвичи стали активнее интересоваться информацией о военной службе по контракту

Москвичи наблюдают за лунным затмением

В Москве от клещевого энцефалита уже привились более 22 тыс человек

Подачу отопления пообещали возобновить в Подмосковье

Синоптики считают, что похолодание в столице продержится еще несколько дней

"Мой район. Навигатор": синоптики рассказали о погоде 9 мая в столице

Новости часа: Балицкий сообщил о решении эвакуировать людей из Запорожской области

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Херсонской области группе ветеранов Великой Отечественной войны вручены награды Следственного комитета РФ, сообщает региональное управление СК.

Температура воздуха в Москве 5 мая оказалась на 8–9 градусов ниже климатической нормы, сообщает центр "Фобос".

Довольствие участников спецоперации на некоторых должностях составляет не менее 200 тысяч рублей в месяц, заявили в Минобороны РФ.

Читайте также
обществопогодавидеоМаксим Селиков
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика