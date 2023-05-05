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05 мая, 22:45

Общество

Москвичи стали активнее интересоваться информацией о военной службе по контракту

Москвичи стали активнее интересоваться информацией о военной службе по контракту

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Москвичи стали активнее интересоваться информацией о военной службе по контракту. Это отмечают волонтеры.

Волонтеры раздают буклеты и консультируют у мобильных информационных стоек. Одна из них находится на северо-востоке Москвы в Лосиноостровском районе. Расположена она очень удобно в торговом центре "Огни столицы". Там, в частности, можно узнать о льготах, которые полагаются участникам спецоперации и порядке выплат.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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