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05 мая, 21:30

Общество

В Москве от клещевого энцефалита уже привились более 22 тыс человек

В Москве от клещевого энцефалита уже привились более 22 тыс человек

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В Москве от клещевого энцефалита уже привились более 22 тысяч человек.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, в столице обработали от клещей территорию в два раза больше, чем год назад. И чаще всего клещи нападают на людей в области. Так, в Подмосковье, уже зафиксировано более тысячи случаев укусов – это в три раза больше, чем в прошлом году.

С чем связана такая активность клещей и где на эти майские их будет больше всего? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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