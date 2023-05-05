Ряд станций метро в ЦАО закроют на выход 7 и 9 мая

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05 мая, 21:00

Общество

Подачу отопления пообещали возобновить в Подмосковье

Подачу отопления пообещали возобновить в Подмосковье

Синоптики считают, что похолодание в столице продержится еще несколько дней

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Подачу отопления на время холодов пообещали возобновить в Подмосковье, сообщили в областном министерстве энергетики.

Однако побоялись ли дачники снега, который наблюдали сегодня в Подмосковье? Есть ли традиционные пятничные заторы?

До 10 мая в центре Москвы не будет работать каршеринг. Ограничения будут действовать на улицах в пределах Бульварного кольца, а также рядом со станциями метро Кузнецкий мост, Театральная, Китай-город, Охотный ряд и другие.

Подробнее – об этих и других новостях в эфире телеканала Москва 24.

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