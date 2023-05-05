05 мая, 21:00Общество
Подачу отопления пообещали возобновить в Подмосковье
Подачу отопления на время холодов пообещали возобновить в Подмосковье, сообщили в областном министерстве энергетики.
Однако побоялись ли дачники снега, который наблюдали сегодня в Подмосковье? Есть ли традиционные пятничные заторы?
До 10 мая в центре Москвы не будет работать каршеринг. Ограничения будут действовать на улицах в пределах Бульварного кольца, а также рядом со станциями метро Кузнецкий мост, Театральная, Китай-город, Охотный ряд и другие.
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