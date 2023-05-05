Ряд станций метро в ЦАО закроют на выход 7 и 9 мая

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05 мая, 19:30

Общество

Актриса Анна Михайловская посетила столичный пункт отбора на военную службу по контракту

Актриса Анна Михайловская посетила столичный пункт отбора на военную службу по контракту

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Новая группа контрактников отправилась из Москвы для прохождения военной службы. На улице Яблочкова ежедневно открыт единый пункт отбора. Записаться туда можно заранее – на портале мэрии или по телефону 117.

Поддержать добровольцев приехала актриса театра и кино Анна Михайловская. Она выразила восхищение людьми, решившими выбрать контрактную службу, а также отметила высокий уровень организации приема. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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