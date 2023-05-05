05 мая, 19:30Общество
Актриса Анна Михайловская посетила столичный пункт отбора на военную службу по контракту
Новая группа контрактников отправилась из Москвы для прохождения военной службы. На улице Яблочкова ежедневно открыт единый пункт отбора. Записаться туда можно заранее – на портале мэрии или по телефону 117.
Поддержать добровольцев приехала актриса театра и кино Анна Михайловская. Она выразила восхищение людьми, решившими выбрать контрактную службу, а также отметила высокий уровень организации приема. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.