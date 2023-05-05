Актриса Анна Михайловская посетила столичный пункт отбора на военную службу по контракту

Новая группа контрактников отправилась из Москвы для прохождения военной службы. На улице Яблочкова ежедневно открыт единый пункт отбора. Записаться туда можно заранее – на портале мэрии или по телефону 117.

Поддержать добровольцев приехала актриса театра и кино Анна Михайловская. Она выразила восхищение людьми, решившими выбрать контрактную службу, а также отметила высокий уровень организации приема. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.