Ряд станций метро в ЦАО закроют на выход 7 и 9 мая

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Общество

Анна Михайловская посетила столичный пункт отбора на службу по контракту

Анна Михайловская посетила столичный пункт отбора на службу по контракту

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Новая группа контрактников отправилась из Москвы для прохождения военной службы. На улице Яблочкова ежедневно открыт единый пункт отбора. Записаться туда можно заранее – на портале мэрии или позвонив по телефону 117.

В пункте можно пройти все необходимые процедуры. Если будут вопросы, разобраться помогут сотрудники и волонтеры. Поддержать добровольцев приехала актриса театра и кино Анна Михайловская. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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