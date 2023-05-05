15:00Общество
Анна Михайловская посетила столичный пункт отбора на службу по контракту
Новая группа контрактников отправилась из Москвы для прохождения военной службы. На улице Яблочкова ежедневно открыт единый пункт отбора. Записаться туда можно заранее – на портале мэрии или позвонив по телефону 117.
В пункте можно пройти все необходимые процедуры. Если будут вопросы, разобраться помогут сотрудники и волонтеры. Поддержать добровольцев приехала актриса театра и кино Анна Михайловская. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.