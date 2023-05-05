Новости часа: суббота в Москве может стать самой холодной среди всех 6 мая в истории

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Суббота в Москве может стать самой холодной среди всех 6 мая в истории. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Ряд станций метро в центре Москвы будут закрыты на выход 7 и 9 мая. Об этом заявил Дептранс.

Склады с легковоспламеняющимися жидкостями и резиной горят в Екатеринбурге на 2 тысячах "квадратов". Таковы данные МЧС РФ.