Ряд станций метро в ЦАО закроют на выход 7 и 9 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13:45

Общество

Новости часа: суббота в Москве может стать самой холодной среди всех 6 мая в истории

Новости часа: суббота в Москве может стать самой холодной среди всех 6 мая в истории

Синоптик рассказал о погоде в столице в начале мая

Новости часа: ЦОДД спрогнозировал трафик столичных дорог вечером 5 мая

"Атмосфера": 4 градуса ожидается в столице вечером 5 мая

Новости часа: Кремль не исключает контактов РФ и США – Песков

"Доктор 24": врачи рассказали о пользе езды на велосипеде

"Время новых": стеклодувная мастерская

Москвичам рассказали о работе пункта отбора на контрактную службу на улице Яблочкова

"Актуальный репортаж": москвичка получила угрозы после негативного отзыва об арендодателе

Москвичи за неделю сдали на анализ более 500 клещей после укусов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Суббота в Москве может стать самой холодной среди всех 6 мая в истории. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Ряд станций метро в центре Москвы будут закрыты на выход 7 и 9 мая. Об этом заявил Дептранс.

Склады с легковоспламеняющимися жидкостями и резиной горят в Екатеринбурге на 2 тысячах "квадратов". Таковы данные МЧС РФ.

Читайте также
обществопогодатранспортпроисшествиярегионывидеоИван ЕвдокимовЕлизавета Якушева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика