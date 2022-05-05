Телезрителям показали картину дня

Странам Запада не удалось изолировать Россию на площадке ЮНЕСКО, несмотря на все попытки и мощное давление на руководство и страны-участницы. Об этом заявил постоянный представитель РФ в этой организации Александр Кузнецов.

Под Белгородом восстановили энергосеть, которая была повреждена во время обстрела. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Ранее стало известно, что со стороны Украины 5 мая обстреляли два села в Белгородской области. К счастью, пострадавших не было. Однако в результате были повреждены линии электропередач, а также пять домов. В приграничных селах области сейчас действует режим ЧС. Большую часть населения там эвакуировали.

YouTube заблокировал трансляции православного радио "Радонеж". В американской компании объявили, что этот канал нарушает правила сообщества. В руководстве радио станции заявили, что подадут жалобу в Роскомнадзор. А еще рассказали о массированной хакерской-атаке, которой подвергался "Радонеж" в дни Великого поста. При этом директор станции подчеркнул, что это – православное радио для верующих христиан, оно вне политики.

Европа не сможет заменить газ из России, заявил глава Shell Бен ван Берден. По мнению главы крупнейшей нефтегазовой компании, сейчас у российского газа нет конкурентов, потому что у Европы нет возможности закупить больше трубопроводного газа и СПГ.

По словам Бен ван Бердена, увеличение трубопроводных поставок из Северной Африки, со скандинавского рынка, из Норвегии – это разумные вещи. Но для этого потребуется длительный энергопереход. Россия – крупнейший экспортер газа в Европу, поставляющий около 40% от всего потребляемого в регионе голубого топлива.

Российским военным известно, что США, Великобритания и НАТО передают Украине не только оружие, но и разведданные. Об этом сегодня заявил Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента отметил, что все это не способствует быстрому завершению спецоперации, однако при этом не помешает довести ее до конца. На вопрос "могут ли быть приняты какие-то специальные ответные меры" Песков ответил, что российские военные, конечно же, делают все, что необходимо.

В Харьковской области спецназ ликвидировал лидера ячейки украинской территориальной обороны. Об этом сегодня сообщили в Росгвардии.

Все 33 картины из коллекции братьев Морозовых, вернувшиеся в Третьяковку из Парижа, находятся в идеальном состоянии. Об этом рассказала гендиректор галереи Зельфира Трегулова. По ее словам, теперь Третьяковка готова участвовать в выставке Морозовых, которая должна открыться в июне в Пушкинском.

Ранее стало известно, что уникальная коллекция братьев Морозовых наконец-то вернулась в Россию. Среди ее экспонатов работы Врубеля, Мунка, Ван Гога, Моне и других выдающихся художников. Долгое время картины и скульптуры находились во Франции. По словам министра культуры Ольги Любимовой, транспортировка длилась почти двадцать дней.

Восточный участок Большой кольцевой линии метро готов на 70 процентов. Все самые сложные технологические этапы строительства почти завершены. Когда эту линию метро запустят, на месте станции "Печатники" и "Текстильщики" будут созданы крупные пересадочные узлы. Они улучшат транспортную ситуацию на юго-востоке столицы.

Проезжую часть на пересечении улиц Сходненская и Фабрициуса освободили после ДТП. Об этом сообщили в Дептрансе. Движение восстановлено.

Ранее стало известно, что там машина сбила женщину с ребенком на пешеходном переходе. Кадры с места аварии появились в телеграм-каналах. Полиция сейчас разбирается в причинах ДТП. Сообщается, что водитель пытался объехать поток и в результате выехал на встречку. Причем в это время на перекрестке горел красный свет. Об этом заявили в Дептрансе. Пострадавших отправили в больницу. У них различные травмы и ушибы.

Музей Победы 9 мая приглашает всех желающих на виртуальные экскурсии, лекции, кинопоказы и даже онлайн-концерт. В пресс-службе музея рассказали о специальной праздничной программе.

Например, пользователи смогут посмотреть выставку "От Кремля до Рейхстага", на которой будет представлено около 80 оцифрованных художественных работ из фондов Музея Победы. Или присоединиться к программе "День в истории", посвященной Берлинской наступательной операции. Цикл из четырех лекций познакомит слушателей с боевыми действиями советских войск на завершающем этапе Великой Отечественной войны. В программе репортажи с фронта, съемка в штабе Красной армии и фотоснимки героев.

В Москве на Ломоносовском проспекте пожар в жилом доме. На месте уже работают спасатели. Очевидцы сняли видео, как людей эвакуируют с балконов по специальным лестницам. Возгорание началось в квартире на третьем этаже, огонь охватил все комнаты. пламя вырывается прямо из окон.

Трех человек осматривают врачи после ликвидации пожара в многоэтажном жилом доме на юго-западе Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. Возгорание в квартире многоэтажного жилого дома №23 на Ломоносовском проспекте ликвидировано в 20:06, рассказал собеседник агентства.

Полиция выясняет все обстоятельства аварии, в результате которой перевернулась машина реанимации. В этом ДТП пострадали два человека – пациент и фельдшер. Момент аварии в Ясеневе попал на городские камеры, установленные на пересечении улицы Тарусской и Новоясеневского проспекта. Видно, как реанимобиль мчит с проблесковыми маячками, когда в него врезается иномарка. От удара машину с медиками опрокидывает. В карете скорой – пациент с инсультом. В итоге, еще и с ушибами, и с сотрясением головного мозга в госпиталь доставили и его, и фельдшера, который также пострадал.