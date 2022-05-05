На западе Москвы состоялся торжественный митинг в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Он прошел возле монумента "Героям-автомобилистам" у метро "Тропарево".

Памятник был открыт семь лет назад и с тех пор там каждый год проводят мероприятие в преддверие Дня Победы.

На мемориальной стене архитектурного комплекса нанесены имена 26 героев Советского Союза и 49 героев Социалистического труда. Среди них есть и работники автотранспортных предприятий Москвы, водители городского транспорта и такси.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.