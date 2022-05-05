Георгиевские ленточки раздадут пассажирам столичного транспорта

Пассажирам московского транспорта с 6 по 8 мая будут раздавать георгиевские ленточки, сообщил Дептранс.

Отопительный сезон в Москве продлили из-за холодной погоды. Об этом рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Более двух тысяч школьных учебников в РФ планируют включить в федеральный перечень, заявили в Минпросвещения.