Студенты и педагоги Губкинского университета почтили память погибших в ВОВ

Студенты и педагоги Губкинского университета почтили память погибших в войну. Они возложили цветы к мемориалу на территории вуза. Также выступил хор учебно-военного центра.

Мероприятия, посвященные 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, проходят в Губкинском университете с конца апреля. Студенты, в частности, организовали свое шествие "Бессмертный полк". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

