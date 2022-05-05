В Москве установилась ясная погода

В четверг, 5 мая, в столичном регионе ожидается переменная облачность без осадков. Максимальная температура воздуха в Москве составит +8...+10 градусов, по области – +5...+10 градусов.

Атмосферное давление в середине дня составит 755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 40%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.