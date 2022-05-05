Большинство россиян выступают за переход на четырехдневную рабочую неделю – опрос

За переход на четырехдневную рабочую неделю выступает большинство россиян. Это результаты опроса одного из рекрутинговых сервисов.

За данный переход проголосовали 68%. Но при условии, что их зарплата будет прежней. Еще 15% тоже хотят короткую рабочую неделю и согласны на лишения. 8% опрошенных высказались против.

В Госдуме продолжаются разговоры о сокращении рабочих дней. До этого о переходе на четырехдневку заявили "АвтоВАЗ" и Авиакомпания "Победа".

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.