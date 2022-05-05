Среднероссийские показатели заболеваемости COVID-19 превышены в 40 регионах РФ

Среднероссийские показатели заболеваемости коронавирусом превышены в 40 регионах России. Об этом заявили в Роспотребнадзоре. Но пока новых вариантов коронавируса не выявлено.

Доминирует в стране "Омикрон". На него приходится более 93% всех случаев заболеваний. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.