В Москве за сутки выявили 2 432 новых случая COVID-19

В Москве выявили 2 432 новых случая коронавируса за последние сутки. Выздоровели за это время 1 785 человек.

Всего по России на 5 мая – 7 975 заболевших в 83 регионах. Самый маленький суточный темп прироста – в Ненецком и Чукотском автономных округах, в республике Алтай, Еврейской автономной области и Тыве.

С начала пандемии коронавирусом в мире заболели почти 155 миллионов человек. Цифры растут ежедневного. В настоящее время с положительным тестом на изоляции находятся около 19 миллионов человек. Из них почти 111 тысяч – в тяжелом и критическом состоянии. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.