В Москве выявили 2 432 новых случая коронавируса

В Москве за последние 24 часа зафиксировали 2 432 новых случая COVID-19. Выздоровели за это время 1 785 человек. Об этом сообщает Оперативный штаб.

За последние сутки в России подтвердили 7 975 новых случаев коронавируса в 83 регионах. В 934 случаях болезнь проходила без клинических проявлений.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 847 489 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьший темп прироста зафиксирован в Ненецком автономном округе, Чукотском автономном округе – 0%, Республике Алтай, Еврейской автономной области – 0,02%, Республике Тыва – 0,03%. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.