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Общество

За сбор краснокнижных растений и грибов предложили лишать свободы на срок до 9 лет

За сбор краснокнижных растений и грибов предложили лишать свободы на срок до 9 лет

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За сбор краснокнижных растений и грибов в России планируют сажать в тюрьму на срок до девяти лет. Соответствующий закон планируют рассмотреть в Госдуме.

К уголовной ответственности привлекут, если преступление совершено с прямым умыслом, а не по неосторожности. Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на срок от шести до девяти лет и штраф в размере до одного миллиона рублей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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