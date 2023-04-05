За сбор краснокнижных растений и грибов предложили лишать свободы на срок до 9 лет

За сбор краснокнижных растений и грибов в России планируют сажать в тюрьму на срок до девяти лет. Соответствующий закон планируют рассмотреть в Госдуме.

К уголовной ответственности привлекут, если преступление совершено с прямым умыслом, а не по неосторожности. Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на срок от шести до девяти лет и штраф в размере до одного миллиона рублей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.