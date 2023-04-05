Госдума приняла в первом чтении законопроект об упрощении трудоустройства подростков

Подросткам с 14 лет будет проще устроиться на работу. Соответствующий законопроект в первом чтении приняла Госдума.

Согласно документу, выход на работу не нужно будет согласовывать с опекой в том случае, если у подростка есть родители, и он не сирота. Раньше на сбор комплекта таких бумаг уходило два месяца. Кроме того, школьная и студенческая диспансеризация должна пойти в зачет для трудоустройства.

Депутаты рассчитывают, что законопроект заработает уже к лету. Согласно опросам, получить работу хотели бы более 90% старшеклассников. Однако на практике это удается лишь одному из десяти желающих.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.