Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07:30

Общество

Госдума приняла в первом чтении законопроект об упрощении трудоустройства подростков

Госдума приняла в первом чтении законопроект об упрощении трудоустройства подростков

"Утро": 14 градусов ожидается в столице 5 апреля

Татарского похоронят на Троекуровском кладбище в Москве – СМИ

Заочно арестованный Артем Усс добровольно явился к следователю в Москве

"Мослекторий": "Ольга Василенко 18+"

Над Москвой зафиксировали омега-блокирование

Семейная пара остановила крупный природный пожар под Челябинском

Москвичи показали закат в столице 4 апреля

В РФ запустили кампанию иммунизации населения против кори

Новости часа: суд рассматривает вопрос об аресте Дарьи Треповой в закрытом режиме

Подросткам с 14 лет будет проще устроиться на работу. Соответствующий законопроект в первом чтении приняла Госдума.

Согласно документу, выход на работу не нужно будет согласовывать с опекой в том случае, если у подростка есть родители, и он не сирота. Раньше на сбор комплекта таких бумаг уходило два месяца. Кроме того, школьная и студенческая диспансеризация должна пойти в зачет для трудоустройства.

Депутаты рассчитывают, что законопроект заработает уже к лету. Согласно опросам, получить работу хотели бы более 90% старшеклассников. Однако на практике это удается лишь одному из десяти желающих.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоИван ЛозовойКристина Курума
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика