Врачи рассказали, что гаджеты могут спровоцировать "ложную близорукость"

Гаджеты могут спровоцировать "ложную близорукость", а точнее просмотр видео в формате Shorts и Reels. По словам врачей, сами по себе такие ролики не влияют на зрение, но создают условия для серьезного цифрового перенапряжения.

Как пояснили специалисты, при взгляде в смартфон человек моргает в три раза реже – вместо 15–18 раз в минуту всего 5–7, из-за чего слезная пленка быстро испаряется. Маленькое расстояние до экрана и постоянная смена фокуса между текстом, изображением и интерфейсом вызывают спазм цилиарной мышцы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.