Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 5 марта

Усиление ветра до 18 метров в секунду ожидается в Москве в ближайшие дни, сообщил заммэра Петр Бирюков. В связи с этим горожан попросили быть аккуратнее на улицах, не стоять и не парковаться под деревьями и шаткими конструкциями.

В Международный женский день парковка в Москве будет бесплатной, рассказал Сергей Собянин. Мэр уточнил, что в ближайшую субботу, 8 марта, водители смогут бесплатно оставить машины на улицах с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час, а также в зонах с динамическим тарифом.

Российские "русалки" попали в рабство в Южной Корее. Пловчихи работали в океанариумах в адских условиях. Их заставляли перерабатывать почти бесплатно и запрещали обращаться к врачам.

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