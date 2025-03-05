Парковка в Москве будет бесплатной 8 марта

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05 марта, 11:45

Общество

Центр "Моя карьера" пригласил москвичек на бесплатные обучающие курсы

Центр "Моя карьера" пригласил москвичек на бесплатные обучающие курсы

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Москвичкам с детьми предлагают пройти бесплатные обучающие курсы "Мама работает", которые помогут им реализовать себя в бизнесе. Об этом сообщает портал mos.ru.

Участницы смогут освоить профессию агента по недвижимости, а также научиться продвигать товары и услуги в интернете.

Как отметили в центре "Моя карьера", проект рассчитан на женщин, которые хотят продолжить профессиональное развитие во время декрета и после него. Курс по недвижимости стартует 10 марта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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