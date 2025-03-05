Телеграм-канал "Москва 24" опубликовал дайджест актуальных новостей

Ежедневно телеграм-канал "Москва 24" в рубрике "Что почитать перед сном" составляет для жителей столицы список статей о самых важных событиях в городе, регионах и мире. Например, в последнем дайджесте можно найти материал о том, почему возникает ожирение и как предотвратить набор лишнего веса.

Кроме того, там можно найти подборку бесплатных мероприятий на март и информацию о схемах, которые мошенники начали использовать в преддверии 8 марта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.