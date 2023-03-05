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Общество

Новости часа: сугробы в Москве достигли рекордной высоты с начала зимы

Новости часа: сугробы в Москве достигли рекордной высоты с начала зимы

Жители деревни Дурыкино рассказали о проблемах с переходом через Ленинградское шоссе

Москвичей предупредили о снежной погоде в воскресенье

В Москве и Подмосковье запустили дистанционную продажу лекарств по рецепту

В Москве ожидаются рекордные снегопады

Москвичей предупредили о гололедице на дорогах

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Вирусологи назвали прививки, которые стоит делать перед летними поездками

Из-за снегопадов в Москве выпадет 20% месячной нормы осадков за 2 дня

Новости часа: партии "Спутника V" направили в Москву и регионы после сообщений о нехватке

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа.
Сугробы в Москве достигли рекордной высоты с начала зимы. Такую информацию приводит Гидрометцентр.

Партии вакцины "Спутник V" уже направлены в Москву и в другие регионы, где сообщили о нехватке препарата, подтвердил российский Минздрав.

В Подмосковье тушат крупный пожар на территории автосервиса. В огне – 400 квадратных метров, сообщили в МЧС.

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