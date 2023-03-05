Новости часа: сугробы в Москве достигли рекордной высоты с начала зимы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа.

Сугробы в Москве достигли рекордной высоты с начала зимы. Такую информацию приводит Гидрометцентр.

Партии вакцины "Спутник V" уже направлены в Москву и в другие регионы, где сообщили о нехватке препарата, подтвердил российский Минздрав.

В Подмосковье тушат крупный пожар на территории автосервиса. В огне – 400 квадратных метров, сообщили в МЧС.