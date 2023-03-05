Жители деревни Дурыкино рассказали о проблемах с переходом через Ленинградское шоссе

У жителей деревни Дурыкино в Солнечногорском районе появился новый способ переходить через Ленинградское шоссе. Раньше люди пользовались наземной "зеброй", но такой путь по дороге эксперты сочли небезопасным.

Над магистралью возвели пешеходный мост, который теперь превратился в полосу препятствий. Внутри отклеиваются элементы обшивки, сам переход протекает. Кроме того, он расположен на значительном удалении от жилых домов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.