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Общество

Жители деревни Дурыкино рассказали о проблемах с переходом через Ленинградское шоссе

Жители деревни Дурыкино рассказали о проблемах с переходом через Ленинградское шоссе

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У жителей деревни Дурыкино в Солнечногорском районе появился новый способ переходить через Ленинградское шоссе. Раньше люди пользовались наземной "зеброй", но такой путь по дороге эксперты сочли небезопасным.

Над магистралью возвели пешеходный мост, который теперь превратился в полосу препятствий. Внутри отклеиваются элементы обшивки, сам переход протекает. Кроме того, он расположен на значительном удалении от жилых домов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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