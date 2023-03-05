"Актуальный репортаж": тюльпаны поставляют в магазины перед 8 Марта

В Подмосковных теплицах зацвели миллионы тюльпанов. Молодые цветы уже поступают на прилавки магазинов в преддверии 8 марта.

Чтобы они выросли прямо к празднику, луковицы высаживают в декабре и январе. Специалисты бережно ухаживают за каждым стеблем, а срезают в момент, когда бутоны начинают набирать окрас.

Какие виды тюльпанов предлагают флористы в этом году? И как правильно выбрать цветы? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.