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Общество

"Актуальный репортаж": тюльпаны поставляют в магазины перед 8 Марта

"Актуальный репортаж": тюльпаны поставляют в магазины перед 8 Марта

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В Подмосковных теплицах зацвели миллионы тюльпанов. Молодые цветы уже поступают на прилавки магазинов в преддверии 8 марта.

Чтобы они выросли прямо к празднику, луковицы высаживают в декабре и январе. Специалисты бережно ухаживают за каждым стеблем, а срезают в момент, когда бутоны начинают набирать окрас.

Какие виды тюльпанов предлагают флористы в этом году? И как правильно выбрать цветы? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

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