С гематолога Елены Мисюриной сняли обвинения в смерти пациента. Мосгорсуд полностью оправдал врача в связи с отсутствием состава преступления.

Поводом для расследования стала смерть 55-летнего мужчины во время операции по удалению аппендицита. Накануне трагических событий Мисюрина взяла у него для анализа фрагмент костного мозга.

Дело получило широкую огласку. За гематолога вступились врачи по всей стране.

После снятия обвинений врач Мисюрина намерена продолжить работу по профессии. Подробнее – в сюжете телеканалу Москва 24.