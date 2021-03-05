Москвичам рассказали о поддержке семей с детьми

18:30
Несмотря на пандемию, поддержка семей с детьми в столице не прекращается. В Москве таких полтора миллиона. Уже четвертый год молодым мамам в роддоме дарят набор "Наше сокровище". В нем есть все необходимое для малыша.
Можно получить и компенсацию в размере 20 тысяч рублей. Также в столице продолжают выплачивать единовременное пособие молодым семьям в связи с рождением ребенка – 90 тысяч рублей за первенца, 126 тысяч за второго ребенка и 180 тысяч за третьего и последующих детей.
С начала года все выплаты проиндексировали. Теперь пособия можно оформить буквально в один клик на портале госуслуг. Особое внимание уделяется многодетным семьям. Они получают скидки на оплату коммунальных услуг, могут бесплатно парковаться, не платить за детский сад, питание в школе и многое другое.
Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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