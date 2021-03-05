В "Векторе" рассказали, когда начнется вакцинация "ЭпиВакКороной"

Вакцинация препаратом "ЭпиВакКорона" начнется в РФ во второй половине марта. Об этом сообщили в научном центре "Вектор".

В феврале там выпустили почти 500 тысяч доз препарата. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.