Москва 24 рассказала о женщинах, которые не оставляют борьбу за свои права

Изначально 8 Марта – это не только праздник тюльпанов и весны, но и символ борьбы за права женщин. Так, телезрителей познакомят с теми, кто продолжил отстаивать принципы равноправия и делает это до сих пор.

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