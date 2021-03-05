Телеканал рассказал историю о женщине-борце за права и принципы равноправия

Изначально 8 Марта – это не только праздник тюльпанов и весны, но и символ борьбы за права женщин.

Телезрителей познакомят с теми, кто продолжил отстаивать принципы равноправия и делает это до сих пор. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.