Москвичам рассказали о популярных направлениях на 8 Марта

В последний рабочий день перед длинными выходными Москва пустеет. В столичных аэропортах очереди и много людей.

Больше всего туристов едет в Сочи и Симферополь. Можно ли еще купить билет по адекватной цене?

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.