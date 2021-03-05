В Москву вернулась мода на коммуналки

В Москву возвращаются коммуналки. Правда, теперь это называется модным словом коливинг и выглядит совсем не так, как в старых фильмах.

Почему общие кухни и санузлы снова в моде, выяснил Владимир Дементьев. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.