Россияне стали реже досрочно гасить кредиты из-за высоких ставок по вкладам

В 2024 году россияне стали реже досрочно погашать кредиты. По данным из кредитного бюро, число клиентов, которые закрыли долги досрочно, снизилось на 20% по сравнению с 2023 годом. Причиной этого эксперты называют высокие ставки по вкладам.

В условиях выгодных депозитных предложений многим проще оставить деньги на вкладе, чем закрывать старые кредиты. Директор по маркетингу финансовой онлайн-платформы Алексей Варпаховский отметил, что кредиты имеет смысл гасить только в случае необходимости получения нового займа.

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