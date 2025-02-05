Следователям хотят разрешить блокировать банковские счета россиян. Сейчас для этого требуется решение суда. Расширение полномочий прописано в новом законопроекте. Срок блокировки не должен превышать 10 дней. В этот период хозяин счета не сможет снять наличные, пополнить этот счет или закрыть его.

Юристы отмечают, что новые правила повысят эффективность работы правоохранителей. Мгновенная блокировка позволит оперативно реагировать на попытки преступников вывести похищенные мошенниками средства.

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