Собянин и Шойгу встретились с контрактниками в пункте отбора на военную службу

Более 20 тысяч человек заключили в прошлом году контракт на прохождение военной службы в едином пункте отбора, который находится на улице Яблочкова. Об этом главе Минобороны РФ Сергею Шойгу доложил начальник пункта.

Министр вместе с Сергеем Собяниным проверили работу городского пункта отбора на службу по контракту. Им показали, как кандидаты проходят отбор. Оснащение пункта позволяет провести все необходимые тесты и обследования в течение нескольких часов в режиме "одного окна".

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