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05 февраля, 13:15

Общество

Температура в столице опустится ниже -10 градусов к 7 февраля

Температура в столице опустится ниже -10 градусов к 7 февраля

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Синоптики предупредили, что в Москву снова возвращаются морозы. Температура воздуха начнет падать 5 февраля, а к среде, 7 февраля, столбики термометров опустятся ниже -10 градусов. Однако к воскресенью, 11 февраля, температура начнет возвращаться к положительным значениям.

Как долго морозная зима задержится в городе? Какая погода установилась в столице на данный момент? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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