Температура в столице опустится ниже -10 градусов к 7 февраля

Синоптики предупредили, что в Москву снова возвращаются морозы. Температура воздуха начнет падать 5 февраля, а к среде, 7 февраля, столбики термометров опустятся ниже -10 градусов. Однако к воскресенью, 11 февраля, температура начнет возвращаться к положительным значениям.

Как долго морозная зима задержится в городе? Какая погода установилась в столице на данный момент? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.