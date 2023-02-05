Спасатели рассказали об усилении контроля на столичных и подмосковных водоемах из-за потепления.

"Сейчас с повышением температуры лед, именно на реке, в течении, становится нестабильным. Из-за этого, естественно, мониторинг ситуации увеличивается", – сказал спасатель 1 класса поисково-спасательной станции "Строгино" Дмитрий Некрасов.

По словам спасателя, в сутки происходит 6–7 патрулирований территории, а также осмотр с использованием камер и приемом сигнал от граждан по мобильной связи и по прямым заявлениям.

Спасатель поисково-спасательной станции "Строгино" Станислав Рынкевич рассказал, что делать, если человек уже провалился под лед.



"Ваша задача вернуться на то место, откуда вы пришли. Для этого нужно вытянуться на воде и закинуть грудь на лед. Далее, как дельфин, двумя ногами отбиваясь от воды выползать на лед", – сказал Рынкевич.

Спасатель добавил, что после того, как человек оказался на льду, необходимо ползти на коленях, а затем встать на ноги.

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