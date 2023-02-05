Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14:15

Общество

Спасатели рассказали об усилении контроля на столичных и подмосковных водоемах

Спасатели рассказали об усилении контроля на столичных и подмосковных водоемах

Москвичка отказалась пересаживать ребенка в детское кресло в такси

Магазин Zara в "Авиапарке" не открылся

"Актуальный репортаж": в России выросли цены на кофе

Спасатели усилили контроль на столичных и подмосковных водоемах

В Москве готовятся к возвращению магазинов Zara

В Москве судят представителей крупнейшей билетной мафии

"Актуальный репортаж": примерно 40% мужчин заявили, что готовы уйти в декрет вместо жен

"Актуальный репортаж": городской округ создали на базе наукоградов Протвино и Пущино

В Роспотребнадзоре рассказали о состоянии пациента с "Кракеном"

Спасатели рассказали об усилении контроля на столичных и подмосковных водоемах из-за потепления.

"Сейчас с повышением температуры лед, именно на реке, в течении, становится нестабильным. Из-за этого, естественно, мониторинг ситуации увеличивается", – сказал спасатель 1 класса поисково-спасательной станции "Строгино" Дмитрий Некрасов.

По словам спасателя, в сутки происходит 6–7 патрулирований территории, а также осмотр с использованием камер и приемом сигнал от граждан по мобильной связи и по прямым заявлениям.

Спасатель поисково-спасательной станции "Строгино" Станислав Рынкевич рассказал, что делать, если человек уже провалился под лед.

"Ваша задача вернуться на то место, откуда вы пришли. Для этого нужно вытянуться на воде и закинуть грудь на лед. Далее, как дельфин, двумя ногами отбиваясь от воды выползать на лед", – сказал Рынкевич.

Спасатель добавил, что после того, как человек оказался на льду, необходимо ползти на коленях, а затем встать на ноги.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоКарина ИльинаНаталья Мелехина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика